Vatan Partisi'nin acı günü! Hikmet Çiçek ve Mustafa Yaraşır hayatını kaybetti

Mehmet Yaraşır ve Hikmet Çiçek... Vatan Partisi'nin iki önemli neferi daha hayata gözlerini yumdu.

Parti fedaisi, toprak ağalığına karşı verilen mücadelenin neferlerindendi. Karakütük namıyla tanınan Mustafa Yaraşır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Pazarcık ovasının yiğiti, dava insanı, mert ve yürekliydi. Her şeyini partiye verdi.

"Karakütük deyince akıllara Doğu Perinçek gelirdi. Dostları arkadaşları, bir başaydı bu insanın. Bir geldi, pir gitti."

Pazarcık’ta toprak eylemlerinde en önde mücadele eden Yaraşır, 12 Eylül darbesi sonrası bir süre tutuklandı. Daha sonra İsviçre’ye giden Yaraşır, ölümüne kadar Partili mücadelesini sürdürdü.

"Pazarcık toprak işgalleriyle başlayan mücadelesine, Avrupa'da soykırım yalanlarına mücadele ederek devam ettirdi. Yarım yüzyıllık partili, lozan kahramanı, herkesin Karakütük diye bildiği Mustafa Yaraşır... Bundan sonra ışığı yolumuzu aydınlatacak."

İsviçre’den yeni geldiği Pazarcık Emiroğlu Köyü’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yaraşır, memleketinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaraşır evli ve 3 çocuk babasıydı.

"Emiroğlu köyü deyince Vatan Partisinin köylü mücadelesinde merkezi olarak bilinir. Burada toprak ağalığına karşı 1970'li yıllarda verilen mücadelenin en önemli liderlerinden birisiydi Karakütük. Karatük'ün ten rengi de toprak rengiydi. İsmini de oradan almış olmalı ki toprağa sadık ve kütük gibi de sağlamdı."

Vatan Partili, 1968 kuşağı devrimcilerinden ve Aydınlık emektarı gazeteci Hikmet Çiçek ise, bir süredir yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Ankara’da hayata gözlerini yumdu.

Vatan Partisi üyesi olan Çiçek, 1972 yılında bir eylemden dolayı 14 yıl, Ergenekon Tertibi döneminde de 6 yıl cezaevinde kaldı.

12 Mart 1971 sürecinde, bazı eylemlere katıldığı gerekçesiyle yargılandı ve 14 yıl 4 ay cezaevinde kaldı. Bu dönemde İzmir- Denizli arasında bir bankanın para aracını soyma eylemine katıldı. Cezaevinde iken Halkın Sesi, Aydınlık, Bora ve Türkiye Gerçeği'nde yazıları yayımlandı. 1986 yılında tahliye edildi.

1987 yılında kurulan 2000’e Doğru, Yüzyıl, 1995 yılında Siyah-Beyaz gazetesi ve tekrar Aydınlık’ta muhabirlik, haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği ve genel yayın yönetmenliği gibi görevler üstlendi.

Çiçek, Türk Ordusu'nu ve yurtseverleri hedef alan FETÖ'nün Ergenekon tertibi kapsamında 2008 yılında gözaltına alınarak tutuklandı. 6 yıl boyunca Silivri Cezaevi'nde kaldı. Bu süreçte de makaleler yazdı, kitaplar hazırladı.

Yayımlanmış 9 kitabı bulunan Hikmet Çiçek’in cenazesi 19 Mayıs Pazartesi günü öğlen namazından sonra Ankara'da bulunan Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.