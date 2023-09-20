Verim düştü fiyatlar çıkabilir! Maliyetlerden sonra çiftçiye kuraklık şoku etkiledi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kuraklık nedeniyle ayçiçeğinden beklediği verimi alamayan çiftçiler, yaklaşan buğday ekiminden endişeli. Kuraklık devam ederse hububat ekimi tehlikeye girebilir.

ÇİFTÇİYE MALİYETLERDEN SONRASI KURAKLIK ETKİSİ

Girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi bir de kuraklıkla boğuşuyor. Tekirdağ son 60 yılın, Edirne'nin ise son 59 yılın en düşük yağışını aldı. Trakya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağış azlığı pek çok ürünü olumsuz etkiledi.

Çiftçiler ayçiçeği hasadına devam ederken, yaklaşan hububat ekim dönemi öncesi kuraklık endişesi taşıyor. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan kuraklık ve aşırı sıcağın çiftçilere zor günler yaşattığını söyledi.

VERİM ÇOK DÜŞTÜ

Şaylan, geçen yıl dekardan 250 kilogram ürün aldıkları tarlalarda bu yıl verimin yaklaşık 50 kilograma kadar düştüğünü ifade etti. Buğday ekildikten sonra kış dönemine kadar yağış alınmazsa bundan sadece çiftçi değil tüm ülke olumsuz etkileneceğini ise özellikle belirtti.