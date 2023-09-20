Verim düştü fiyatlar çıkabilir! Maliyetlerden sonra çiftçiye kuraklık şoku etkiledi

Kuraklık nedeniyle ayçiçeğinden beklediği verimi alamayan çiftçiler, yaklaşan buğday ekiminden endişeli. Kuraklık devam ederse hububat ekimi tehlikeye düşebilir.

Verim düştü fiyatlar çıkabilir! Maliyetlerden sonra çiftçiye kuraklık şoku etkiledi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kuraklık nedeniyle ayçiçeğinden beklediği verimi alamayan çiftçiler, yaklaşan buğday ekiminden endişeli. Kuraklık devam ederse hububat ekimi tehlikeye girebilir.

Dünya çağında LGBT hayır! Protestolardan biri de ABD'de gerçekleştiDünya çağında LGBT hayır! Protestolardan biri de ABD'de gerçekleştiDünya

ÇİFTÇİYE MALİYETLERDEN SONRASI KURAKLIK ETKİSİ

Girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi bir de kuraklıkla boğuşuyor. Tekirdağ son 60 yılın, Edirne'nin ise son 59 yılın en düşük yağışını aldı. Trakya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağış azlığı pek çok ürünü olumsuz etkiledi.

Verim düştü fiyatlar çıkabilir! Maliyetlerden sonra çiftçiye kuraklık şoku etkiledi - Resim : 2

Çiftçiler ayçiçeği hasadına devam ederken, yaklaşan hububat ekim dönemi öncesi kuraklık endişesi taşıyor. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan kuraklık ve aşırı sıcağın çiftçilere zor günler yaşattığını söyledi.

VERİM ÇOK DÜŞTÜ

Şaylan, geçen yıl dekardan 250 kilogram ürün aldıkları tarlalarda bu yıl verimin yaklaşık 50 kilograma kadar düştüğünü ifade etti. Buğday ekildikten sonra kış dönemine kadar yağış alınmazsa bundan sadece çiftçi değil tüm ülke olumsuz etkileneceğini ise özellikle belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# buğday # verim # Edirne # Tekirdağ # kırıkkale
Çok Okunanlar
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
Döviz alış ve satış fiyatları yükseldi mi? 20 Eylül günü dövizde son durumu...
Döviz alış ve satış fiyatları yükseldi mi? 20 Eylül günü dövizde son durumu...
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Aliyev, Erdoğan'a işte bu yüzden teşekkür etti! - Ulusal Kanal Aliyev, Erdoğan'a işte bu yüzden teşekkür etti! - Ulusal Kanal Emekli promosyonu en fazla veren banka hangisi? Emekli promosyonu en fazla veren banka hangisi?