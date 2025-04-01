Volkan Konak'ın ailesi duyurdu, suç duyurusunda bulunacaklar

Volkan Konak'ın ani ölümü, tüm sevenlerini derinden üzüntüye boğdu. Ünlü sanatçının ailesi ise, sosyal medyada yapılan kötü yorumlar ve hakaret içerikli paylaşımlar sonrası harekete geçerek suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Volkan Konak'ın ailesi duyurdu, suç duyurusunda bulunacaklar
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 58 yaşında hayatını kaybetti. Konak’ın cenazesi, dün uçakla İstanbul’a getirildi.

Volkan Konak’ın cenazesi, bugün İstanbul’daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Trabzon Maçka’ya gönderilecek. Konak, 2 Nisan’da aile kabristanlığında babasının mezarının yanına defnedilecek.

Volkan Konak’ın vefatının ardından sosyal medyada yapılan hakaret ve spekülatif paylaşımlar üzerine ailesi harekete geçti. Konak’ın ailesi, sanatçı hakkında yapılan olumsuz yorumlar sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak’ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorumlar, hakaretler ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

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