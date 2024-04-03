Yangın faciasında ihmaller zinciri! 29 kişiye mezar olan gece kulübünde savcılık incelemesi sürüyor

İstanbul Beşiltaş'taki gece kulübündeki yangın kayıtlara son yılların en yüksek can kaybı yaşanan olayı olarak geçti.

29 kişinin yaşamını yitirdiği 1 kişinin ağır yaralı olduğu yangın faciasının ardından soru işaretleri de birbirini izledi. İhmaller zinciri önlenebilir miydi? Olası bir yangında kaçış kapısı yok muydu? Bunlar hala soru işareti... Çünkü 3 savcı olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Uzmanlar, 16 katlı bir binanın bodrum katında gece kulübü gibi eğlence mekanlarına ruhsat verilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Gece kulübü işletme ruhsatını 1987 yılında alıyor. 2006'da da itfaiye raporu veriliyor. 2018'de de ruhsat yenileme süreci yaşanıyor. Ancak son yapılan tadilat konusunda belediyeden izin alınıp alınmadığı, kullanılan inşaat malzemelerinin neler olduğu gibi yanıt bekleyen bir çok soru var.

Yangın Risk Uzmanı Cemal Kozacı, bin 500 kişilik kapasiteli gece kulübüne ilişkin ihameller zincirine dikkat çekerek, alınması gereken tedbirlere vurgu yaptı.

Cemal Kozacı, "Döşeme, dekorasyon malzemeleri ses izolasyon malzemeleri yüksek derecedde kolaylıkla yanabilen petrol ürünlerinden... Bir yangın çıktığında bulunan odaya su borusu yağmulama olmalı." dedi.