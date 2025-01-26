Yangın soruşturması derinleşiyor: Tutuklu sayısı arttı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerden 6'sı daha tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 15'e yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yangın soruşturması derinleşiyor: Tutuklu sayısı arttı
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Son olarak jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin gözaltı sürecindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 kişiden, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanları da dahil olmak üzere 9 kişi tutuklanmıştı. İş güvenliği uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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