Yangın soruşturmasında sıcak gelişme! 8 şüpheliye tutuklama talebi

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal otelindeki yangınla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Tüm yönleriyle yürütülen soruşturma kapsamında bugün 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmiş ve gözaltı sayısı 14'e yükselmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 10'u sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderildi.

Son dakika gelişmesine göre, otel yangınına ilişkin gözaltına alınan ve savcılık sorguları tamamlanan işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 zanlı, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılıkta, 4'ünün de jandarmadaki işlemleri sürüyor.