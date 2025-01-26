Yangında vefat edenlerin ailelerine hakaret edenler yakalandı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını telefonla arayarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, "Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez.

Mert Sagit Mert Sagit
Yangında vefat edenlerin ailelerine hakaret edenler yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarıyla çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı.

Kartalkaya’da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı.

Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır.

Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum.

Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır" 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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