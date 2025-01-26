Meclis yoğun gündemle açılıyor

Meclis 10 günlük aranın ardından yeniden toplanıyor. Bolu Kartalkaya'daki yangının ardından AK Parti grubunun meclise verdiği önerge genel kurulda tartışılacak.



28 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, AK Parti ile bazı muhalefet partilerinin, yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için sundukları önergeleri ele alacak. Önergelerin kabul edilmesi üzerine Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.



Haftalık programında kanun tekliflerine yönelik çalışmalarını da sürdürecek Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.



Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de görüşmelerine başlayacak. Teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İşverene, ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek.



İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda milletvekillerini "Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehlikeler" konusunda bilgilendirecek.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri, Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda sunum yapacak. Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da toplanarak çalışma takvimini belirleyecek.



Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.