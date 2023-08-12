Yapay zeka uzmanı olmak isteyenler için işte büyük fırsat! 1 milyon istihdam kapsamında başvurular başladı

1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında Ahmet Çalık Vakfı sponsorluğunda, Türkiye Bilişim Derneği koordinasyonunda ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde gerçekleşecek Yapay Zekâ Uzmanı Yetiştirme Programı başvuruları başladı. Farklı bir kariyer için işte şartlar ve tüm detaylar haberimizde...

YAPAY ZEKA UZMANI YETİŞTİRME PROGRAMI NEDİR?

Bu program, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde, Ahmet Çalık Vakfı sponsorluğunda ve Türkiye Bilişim Derneği koordinasyonunda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir eğitim ve istihdam projesidir. Programa başvurmak için 1 Milyon İstihdam Projesi web sitesine giriş yapmanız veya kaydolmanız gerekmektedir.

Söz konusu program 2023 Ekim ayında başlayacak ve staj süreçleriyle beraber 2024 yılı güz dönemine kadar devam edecek. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde İstanbul Ticaret Üniversitesinde gerçekleşecek. Söz konusu programdan yararlanacak adayları belirlemek için başvurular alınarak belirlenen kriterlere göre yapılacak değerlendirme ve seviye belirleme sınavı sonucunda e-posta adreslerinize sonuç bildirimi yapılacak.

YAPAY ZEKA UZMANI OLMAK İÇİN ŞARTLAR NEDİR?

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması

2. 1 Milyon İstihdam Projesine kayıtlı olması

3. Proje sistemindeki özgeçmişinde en az %90 oranında özgeçmiş doluluk oranına sahip olması

4. SGK kayıtlarına göre işsiz olması

5. 18-30 yaş arasında olması

6. En az lisans mezunu olması ve Bilişim, Mühendislik veya Fen-Edebiyat bölümlerinden mezun olunması

7. Proje kapsamında yayınlanan Bilgi Teknolojilerine Giriş (https://www.btkakademi.gov.tr/portal/course/bilgi-teknolojilerine-giris-9391) ve Temel Veri Bilimi (https://www.btkakademi.gov.tr/portal/course/veri-bilimi-icin-python-ve-tensorflow-11705) eğitimlerini başarıyla tamamlamış olması

8. Temel yazılım bilgisine sahip olması

9. Eğitim süresince İstanbul’da ikamet etmesi

10. Aday özgeçmişinde bulunan lisans not ortalaması (Adayların değerlendirilmesinde not ortalaması sıralaması yapılacaktır.)

11. Adayın adli sicil kaydı bulunmaması

12. Eğitimlere katılmasına engel sağlık sorunu bulunmaması

13. Adayın ve adaya bakmakla yükümlü ailesinin gelir durumu (Söz konusu gelir durumu ilgili kamu kurumlarından ve istenecek resmi belgelerle sorgulanarak doğrulanacak ve adaylar gelir durumuna göre sıralanarak geliri az olan adaylara öncelik verilecektir.)

14. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Bilişim Derneği, Ahmet Çalık Vakfı, Çalık Grup Şirketleri ve İstanbul Ticaret Üniversitesi kurumlarının yönetici ve personelinin birinci dereceden yakınları programa başvuramazlar.

15. Program kapsamında başlatılan eğitimlerin ilk iki haftasına katılmayan adaylar program kapsamından çıkarılacaktır. Program sonunda adayların başarısının değerlendirilmesi için eğitimlere katılım konusunda en az %70 katılım şartı aranacaktır.

16. Program başlangıç aşamasında yukarıda sıralanan başvuru değerlendirme koşullarının belgelendirilmesi istenecek ve başvurusunda doğru bilgi beyan etmeyen adaylar hakkında yasal işlem başlatılarak adayın programdan kaydı silinecektir.

YAPAY ZEKA UZMANI YETİŞTİRME PROGRAMI TAKVİMİ NEDİR?