Yargıda yeni dönem: Yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılacak

Adalet Bakanlığı, 2025-2029 dönemini kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yargı alanında önemli reformlar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Belgede yer alan "Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması" amacına yönelik olarak, adli süreçlerin makul sürede tamamlanabilmesi için kurumsal önlemler alınacak ve yeni uygulamalar geliştirilecek.

Bu çerçevede, yargı bilişim sistemi, en son teknolojiler doğrultusunda güçlendirilecek. Yargılama süreçlerine destek verecek yapay zeka tabanlı öneri sistemleri oluşturulacak.

Yapay zeka teknolojisinin bilişim sistemine entegrasyonu sağlanarak, vatandaşların adalete erişimi kolaylaştırılacak ve yargılama süreçlerinin hızlanması sağlanacak.

Yapay zeka, belgelerin anlık analizi, eksik bilgi ve belgelerin hızlı şekilde tamamlanması, bilirkişi raporlarının kontrolü, yazışmaların otomatik takibi ve kurumlar arası bilgi paylaşımı gibi alanlarda kullanılacak.

Yapay zeka uygulamalarına dair etik ve hukuki düzenlemeler de yapılacak.

ELEKTRONİK DURUŞMA YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, makul sürede yargılanma hakkının ve adalete erişimin geliştirilmesi amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek.

Yapılacak düzenlemelerle duruşmaların elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanacak, hukuk mahkemelerinde e-duruşma uygulaması, istinabe işlemlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Ayrıca, günün ihtiyaçlarına cevap verebilen, güncel teknolojilerle uyumlu ve siber güvenlik önlemleri güçlendirilmiş yeni UYAP yazılımı tamamlanacak. UYAP üzerinden çevrim içi verilen hizmet ve entegrasyon sayısı da artırılacak.