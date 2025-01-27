Kartal'da minibüs dükkana daldı, yaralılar var

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahalede bulunarak güvenlik önlemleri aldı. Çevrede panik yaratan kazada, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumu ve olayın ayrıntılarına ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.