Kartal'da minibüs dükkana daldı, yaralılar var

İstanbul Kartal’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir minibüs sürücüsü, aracıyla bir berber dükkanına girdi. Kaza sonrası yaralananlar olduğu bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kartal'da minibüs dükkana daldı, yaralılar var
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Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahalede bulunarak güvenlik önlemleri aldı. Çevrede panik yaratan kazada, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumu ve olayın ayrıntılarına ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

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