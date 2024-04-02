Yargıtay Başkanı 13. turda da seçilemedi

Yargıtay Birinci Başkanlığı için yapılan seçimlerde salt çoğunluk yine sağlanamadı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolmasından dolayı yapılan seçimlerin 13. turu geride kaldı. Oylama sonucunda yeni başkan ise hala seçilemedi.

Mevcut başkan Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün yer aldığı 3 adaylı yarış da sürüyor.

Yapılan son oylamada Akarca 103, Kerkez 104, Şentürk ise 113 oy aldı. 25 Mart günü başlayan seçimin 14. turu 3 Nisan Çarşamba günü yapılacak.