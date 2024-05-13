Yargıtay Başkanı yine seçilemedi! İşte 37. turun yapılacağı tarih

Yargıtay'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin 36. turu bugün yapıldı. Son oylamada Mehmet Akarca 111, Ömer Kerkez ise 169 oy aldı. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçimlere 37. tur oylamayla devam edilecek.

Yargıtay Başkanı yine seçilemedi! İşte 37. turun yapılacağı tarih
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yargıtay'da 25 Mart Pazartesi günü başlayan başkanlık seçimleri sürüyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması sebebiyle Yargıtay üyeleri yeni başkanı belirlemek için ilk olarak 25 Mart tarihinde sandık başına gitmişti.

Seçimde bugüne kadar 35 tur yapılırken hiçbir aday 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

Seçimlerde bugün 36. tur oylama yapıldı. Oylama sonucu Mehmet Akarca 111, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 169 oy aldı. Seçime katılım 327 olarak kayıtlara geçerken, 36 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 11 oldu.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin 37. tur oylaması yarın yapılacak.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yargıtay # seçim # son dakika
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