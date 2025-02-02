Yarın okullar var mı? 3 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü, tam gün mü?

Öğrenciler ve veliler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların açılıp açılmadığını ve yarım gün olup olmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim-öğretim takvimine göre yarıyıl tatili sona erdi ve ikinci dönem başlıyor. Peki, 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi günü okullar yarım gün mü olacak? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Tatilin uzatılmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı, bu nedenle öğrenciler 3 Şubat itibarıyla ders başı yapacak.

Bazı okullarda eğitim toplantıları nedeniyle ders süresi kısalabilir. Özellikle ikili eğitim uygulayan okullarda, 3 Şubat Pazartesi günü yalnızca 3 ders yapılabileceği belirtiliyor. Ancak bu durum, okul yönetimlerinin aldığı kararlara göre değişkenlik gösterebilir.