Yasa dışı bahis operasyonu! Flash Haber TV'nin sahibine gözaltı

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Flash Haber TV, PayFix ve PozitifBank’ın sahibi Erkan Kork ile birlikte toplam 49 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Yasa dışı bahis operasyonu! Flash Haber TV'nin sahibine gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 49 şüphelinin PayFix adlı ödeme kuruluşu aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine aracılık ettiği belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle suçtan elde edilen gelirleri akladıkları öne sürüldü.

Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un, Türkiye’de yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten Troyin Bilişim adlı şirketle bağlantılı olduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden 4 milyar 223 bin 399 lira aktardığı ortaya konuldu.

Soruşturma kapsamında, Erkan Kork’un sahibi olduğu Flash Haber TV, PayFix, PozitifBank ve bağlı şirketlerine el konuldu. Operasyon çerçevesinde şu mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı:

17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç,
Şüphelilere ait kişisel banka hesapları ve kripto cüzdanları,
23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç,
23 şirketin ortaklık payları ve şirketlere ait kripto cüzdanlar,
Toplam 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığı.
Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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