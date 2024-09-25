Yasa dışı bahis şebekesi çökertildi, 18 kişi tutuklandı!

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek amacıyla teknik destekli bir çalışma yürüttü. Bu çalışma kapsamında birçok adrese aynı anda baskın düzenlendi ve operasyonlar sonucunda 51 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada, hakkında silahlı tehdit suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan Ö.T. de ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.T., adli işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.