Yasa dışı bahiste 5 fenomene hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar hakkında hazırlanan iddianameler tamamlandı.

HER ŞÜPHELİ İÇİN AYRI İDDİANAME

Hazırlanan iddianamelerde, şüphelilerin "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçunu işledikleri ileri sürüldü. Bu suçtan her biri için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 3 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

YARGILAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameler kapsamında, sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.