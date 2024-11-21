Zeynep Sönmez'den WTA Ödülleri’nde tarihi adaylık!

WTA'nın resmi açıklamasına göre, 22 yaşındaki milli tenisçi bu prestijli ödül için Yeni Zelanda'dan Lulu Sun, Rusya'dan Erika Andreeva, Slovakya'dan Rebecca Sramkova ve İngiltere'den Sonay Kartal gibi yetenekli rakiplerle yarışacak.

Zeynep, bu sezon elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Merida Açık Turnuvası'nda şampiyon olarak Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvası kazanan ikinci Türk kadın tenisçi olmayı başardı. Ayrıca kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 100'e girdi. Bu yıl, ilk 50'de yer alan rakiplere karşı üç galibiyet elde etti ve Jasmin Açık Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

WTA Ödülleri'nde ayrıca Yılın Oyuncusu, Yılın Çiftler Takımı, En İyi Gelişme Gösteren Oyuncu ve Yılın Geri Dönüşü gibi kategorilerde ödüller verilecek. Kazananlar, tenis dünyasından basın mensuplarının oylarıyla belirlenecek.

Zeynep Sönmez: WTA Ödülleri’nde Tarihi Adaylık!