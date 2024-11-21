Avcılar’da lodos alarmı: Dalgalar mendireği aştı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli lodos uyarısının ardından, İstanbul Avcılar’da rüzgar etkisini yoğun şekilde hissettirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Avcılar’da lodos alarmı: Dalgalar mendireği aştı!
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 Şiddetli lodosun tetiklediği dalgalar, Ambarlı Sahili’nde bulunan mendireği aşarak balıkçı barınaklarına kadar ulaştı.

Dalga boylarının yaklaşık 2 metreyi bulduğu bölgede, balıkçılar önlem alarak teknelerini kıyıya daha yakın alanlara çekti. Şiddetli rüzgarın devam etmesi beklenirken, bölgede yaşayanlar olası risklere karşı uyarıldı.

Yerel kaynaklar, kuvvetli lodosun ulaşımı ve kıyı bölgelerindeki günlük yaşamı olumsuz etkilediğini bildiriyor. Yetkililer, özellikle sahil bölgelerinde bulunanların dikkatli olmalarını ve gerekmedikçe kıyıya yaklaşmamalarını önerdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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