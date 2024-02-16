Yaşından çok suç kaydı var!

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 17 yaşındaki K.R'nin suç kaydı hayrete düşürdü...

Yaşından çok suç kaydı var!
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İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir’den gelen ve İznik Boyalıca Mahallesi istikametine gitmekte olan otomobili durdurarak aramaya başladı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu ticareti yapan ve 46 sabıkası bulunan 17 yaşındaki K.R. ve sağlık memuru V.D. (40) yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda; 30 gram metamfetamin, bir miktar poşete sarılı selvi, içinde selvi olduğu değerlendirilen 2 adet içilmeye hazır makaron, uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan 2 adet payp diye tabir edilen cam aparat, bong olarak tabir edilen cam aparat ve yine bong olarak tabir edilen uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet plastik şişe ele geçirildi. 17 yaşında 46 sabıka kaydı olan K.R. ve sağlık memuru V.D. gözaltına alındı.

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