Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın panelde fenalaştı

Ünlü girişimci Nevzat Aydın, Trabzon’da katıldığı panelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın panelde fenalaştı
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Yemeksepeti’nin kurucusu ve Türk girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinden Nevzat Aydın, Trabzon’da düzenlenen “Bir Şey Yapmalı!” sloganlı Girişimcilik ve Yatırım Paneli’nde fenalaştı. Pazartesi günü gerçekleşen etkinlikte, plaket takdimi sırasında rahatsızlanan Aydın’a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi panel salonunda gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan haber61.net’in aktardığına göre, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevzat Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan açıklamada, Aydın’ın sağlık durumunun kontrol altında olduğu ifade edildi.

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