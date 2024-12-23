Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!

Türk rock müziğinin efsanevi isimlerinden Haluk Levent, bu sabah göğsündeki ağrılar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Habertürk’ün haberine göre, 56 yaşındaki sanatçı, tedbir amaçlı olarak müşahede altında tutuluyor.

Sanatçının doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Haluk Levent’in sağlık durumuyla ilgili durum kontrol altında olduğunu ve yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası daha net bilgi verebileceklerini belirtti. Yazıcıoğlu ayrıca, hayranlarının endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını da söyledi.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Haluk Levent, bu tür sağlık sorunlarıyla daha önce de gündeme gelmişti. Temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser sonrası göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan kontrollerin ardından ertesi gün taburcu edilmişti.