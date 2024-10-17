Yeni açılım MHP tabanına anlatılacak! Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili 27 bölgede toplantı yapılacak

Yeni açılım girişimlerine yönelik MHP teşkilatları toplantılar yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı, 27 bölgede yapılacak toplantılarla tabana anlatılacak.

Zira Bahçeli'nin DEM Parti ile tokolaşmasına ve Öcalan'ı sürece dahil etmesine MHP içerisinde tepki yüksek... Tabanda da şaşkınlık ve rahatsızlık hakim. Ancak kimse tepkisini dile getirmiyor. Buna gerekçe olarak "MHP'deki 'lider doktrini" gösteriliyor.

CHP ise Cumhur İttifakı’nın yeni açılım hamlesini daha da ileri taşımak istiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tıpkı geçmişteki açılım sürecinde olduğu gibi konunun Meclis’e getirilmesini savundu.

Öte yandan gazeteci Abdülkadir Selvi, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan’ın İmralı Cezaevi'nde amcasını ziyaret etmek istediğini yazdı. 14 Ağustos'ta Adalet Bakanlığına başvuru yapıldığını belirten Selvi, talebin kabul edilebileceği vurgulasa da henüz bir gelişme olmadığı bilgisini paylaştı.