Yeni Anayasa Tartışması: Kılıçdaroğlu'nun Açıklamasına Tepki

Yeni Anayasa tartışması sürüyor.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Kılıç, anayasa çalışmalarıyla ilgili partisinin görüşünü açıkladı.

Artik bu tartışmaların son bulmasını, darbe anayasasının yerini sivil demokrat yeni anayasaya bırakmasıdır



Gündem değiştirme başlığı olarak değil yapılarak gündemin külliyen değişmesini arzu ediyoruz. İktidara destek vereceğimizi her zaman ifade ettik.



Suat Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında "gazi meclis demem" söylemine de tepki gösterdi:



