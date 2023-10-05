Yeni Anayasa Tartışması: Kılıçdaroğlu'nun Açıklamasına Tepki
Sivil anayasa tartışmasına Yeniden Refah Partisi de katıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, düzenlediği basın toplantısında anayasa çalışmasıyla ilgili görüş paylaştı. Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle ilgili yorumuna da tepki gösterdi.
Yeni Anayasa tartışması sürüyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Kılıç, anayasa çalışmalarıyla ilgili partisinin görüşünü açıkladı.
Artik bu tartışmaların son bulmasını, darbe anayasasının yerini sivil demokrat yeni anayasaya bırakmasıdır
Gündem değiştirme başlığı olarak değil yapılarak gündemin külliyen değişmesini arzu ediyoruz. İktidara destek vereceğimizi her zaman ifade ettik.
Suat Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında "gazi meclis demem" söylemine de tepki gösterdi:
- Gazi Meclis milli mücadeleyi başlatan TBMM'dir. 15 temmuzda bombaların hedefi olduğu halde kapılarını açık tutmuş millet iradesine sahip çıkmış, canlarını ortaya koyan mvlerin can siperane tavırlarına tanıklık etmiştir.