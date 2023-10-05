Kocaeli Yemekleri! Kocaeli'nde Bu Lezzetleri Mutlaka Denemelisiniz

Kocaeli İstanbul ile yan yana bulunan ve arabanız ile İstanbul'a geçerken ziyaret edeceğiniz bir şehirdir. Kocaeli'de karnınız acıktığında ne yesem diye düşünebileceğiniz birçok seçenek vardır, çünkü Kocaeli'nin mutfağı da sanayisi kadar gelişmiştir. Kocaeli'ye gittiğinizde kaçırmamanız gereken enfes lezzetleri sizin için listeledik.

1. Umaç Çorbası

Kocaeli'ye sabah gitmiş olabilirsiniz ve güne çorba ile başlamayı seviyorsanız, kesinlikte denemeniz gereken çorba Umaç çorbasıdır. Umaç çorbasının tadı da hikayesi kadar zengin bir lezzettir.

2. Ciğceli Kavurma

"Ben et yemeden" duramam diyenlerden misiniz? O zaman, tam adresinde olabilirsiniz. Kocaeli'ye özgü bir lezzet olan Ciğceli kavurması ile tanışmanız gerekiyor. Kaymağın et ile bütünleşmesi ile oluşan enfes bir lezzettir ve denediğiniz zaman kesinlikle bunu fark edeceksiniz.

3. Mancar Yemeği

Et ile aranız olmayabilir. O zaman Kocaeli'de Mancar yemeği ile tanışmanız kesinlikle gerekiyor. Kocaeli'de Mancar yemeğinin çok fazla çeşidi yapılıyor ve Kocaelililer bu konuda kendilerine güveniyor.

4. Dartı

Kahvaltılar enfes lezzeti Dartı, kesinlikle ağız sulandırabilecek bir lezzettir. Kocaeli'ye özgü bu lezzet, sütü ocakta kaynatarak yağının çıkması ile hazırlanır. Kocaeli halkının, tereyağından daha güzel bir lezzet olduğunu iddia ettiği bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz.

5. Çalça Çorbası

Tavuk çorbasına alternatik olan hindi etinden yapılan Çalça çorbasını Kocaeli'de lokantalarda bulabilirsiniz. Çalça çorbasını denedikten sonra emin olabilirsiniz ki Kocaeli'den geçerken bu lezzet için arabayı bir lokantanın kenarına çekeceksiniz.

6. Fatma Tatlısı

Revaniye kafa tutacak bir lezzet olan Fatma tatlısı, tatlısız yapamam diyenlerdenseniz Kocaeli'nde kesinlikle denemeniz gereken bir lezzettir. Mısır unundan yapılan bu lezzeti Kocaeli'nden dönmeden mutlaka denemeniz gerekiyor.