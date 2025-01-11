Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi! Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'nun da adı listede var

14 milletvekiline ait 17 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Milletvekillerinin arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bulunuyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi! Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'nun da adı listede var
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14 milletvekiline ait 17 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

• CHP Genel Başkanı Özgür Özel
• DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç
• İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
• CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
• CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
• CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu
• CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
• CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
• DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki
• DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek
• DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
• DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan
• DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü
• DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç ile CHP Grup Başkanvekili Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Ağbaba'nın 2'şer dosyası bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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