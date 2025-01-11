Adana'da savcı adayının sır ölümü! Otel odasında ölü bulundu

Adana'da savcı adayının ölü bulunması büyük şok yarattı. Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan Mithat Can Yalman, konakladığı otelde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, kentteki bir otelde konaklayan Mithat Can Yalman'dan uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Yalman'ın kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mithat Can Yalman'ın otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Mithat Can Yalman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medya hesabından tehditler aldığı yönünde paylaşım yapan savcı adayının intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Savcı adayının cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otopsinin tamamlanmasının ardından cenaze aileye teslim edildi.