Adana'da kadın cinayeti! Erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 23 yaşındaki Gamze Alır, tartıştığı erkek arkadaşı Murat A. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan Murat A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da kadın cinayeti! Erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Yeşil Bulvarı'ndaki narenciye bahçesi oldu.

Edinilen bilgiye göre Murat A, 23 yaşındaki kız arkadaşı Gamze Alır'ı narenciye bahçesine götürdü. Burada çıkan tartışmada Murat A, Gamze Alır'ı tabancayla yaraladı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu yetkililere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gamze Alır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen 2 çocuk annesi Gamze Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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