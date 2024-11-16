Yeni elektrik sübvansiyonu kararı: Çok tüketene yüksek fatura

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) ekim ayında aldığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenleme kararına göre, 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi aşan site, konut ve ticarethane aboneleri, elektrik sübvansiyonundan yararlanamayacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yeni elektrik sübvansiyonu kararı: Çok tüketene yüksek fatura
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Yeni düzenlemeyle, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurumları, mahalli idareler, müstakil binalar, apartmanlar ve bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ile bu yerlerin ayrı sayaçla ölçülen kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği ve kapıcı dairesi gibi ortak kullanım alanları için 5 bin kWh sınırı uygulanacak.

Ayrıca, AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliklerine ait içme suyu temini ve dağıtımı tesisleri için 100 milyon kWh; diğer tüketiciler ve tarımsal faaliyetler için ise 15 bin kWh'lik bir sınır belirlendi.

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