Yeni elektrik sübvansiyonu kararı: Çok tüketene yüksek fatura

Yeni düzenlemeyle, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurumları, mahalli idareler, müstakil binalar, apartmanlar ve bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ile bu yerlerin ayrı sayaçla ölçülen kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği ve kapıcı dairesi gibi ortak kullanım alanları için 5 bin kWh sınırı uygulanacak.

Ayrıca, AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliklerine ait içme suyu temini ve dağıtımı tesisleri için 100 milyon kWh; diğer tüketiciler ve tarımsal faaliyetler için ise 15 bin kWh'lik bir sınır belirlendi.