Yeni Yargı P.aketi TBMM'ye Sunulacak

Yeni yargı paketinin, kısa sürede Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslak metne göre; ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, denetimli serbestliğe kadar pek çok alanda önemli değişiklik yapılacak.

Yeni Yargı P.aketi TBMM'ye Sunulacak

Yeni yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürüyor...

Önemli değişiklikler içeren düzenlemelerin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Taslak ile anneye, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi davası açma imkanı tanınacak. Evlat edinenlerin isimleri, evlatlığın kimliğine anne ve baba adı olarak yazılabilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin, “60'tan fazla maddeden oluşan paket söz konusu taslak söz konusu. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında kamuoyunda büyük bir beklenti var. Bu beklentiyi karşılamamız lazım. Yani suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım” açıklamasını yapmıştı. 

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