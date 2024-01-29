Yeniden Refah Partisi 4 ilde adaylarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi, 4 ilde eski AK Partilileri yerel seçimlerde aday gösterdi. Bursa’da eski AK Parti il başkanı Sedat Yalçın, Elazığ’da eski milletvekili Faruk Septioğlu, Şanlıurfa’da eski milletvekili Kasım Gülpınar ve Yozgat’ta eski belediye başkanı Kazım Arslan, partinin adayı oldular.

Yeniden Refah Partisi 4 ilde adaylarını açıkladı
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Yeniden Refah Partisi 4 ilde eski AK Parti’li isimlerin adaylığını ilan etti. 2024 Yerel Seçimleri için Yeniden Refah Partisi Bursa, Elazığ, Şanlıurfa ve Yozgat adaylarını açıkladı.

Bursa’da AK Parti eski il başkanı Sedat Yalçın, Elazığ’da eski AK Parti milletvekili Faruk Septioğlu, Şanlıurfa’da eski AK Parti milletvekili Kasım Gülpınar, Yozgat’ta da AK Partili eski belediye başkanı Kazım Arslan aday oldu.

Yeniden Refah Partisi ve AK Parti heyetleri arasındaki görüşmelerin tıkandığı, ancak genel başkanlar düzeyinde görüşmenin yapılacağı belirtiliyor. İki partide de gözler liderlerin yapacağı görüşmeye çevrildi.

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