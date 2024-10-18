Yenidoğan Çetesinin işbirliği yaptığı hastaneler açıklandı!

Türkiye'nin gündeminde yer alan bebeklerin yoğun bakım ünitesinde öldürüldüğü skandalda, yenidoğan çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yenidoğan Çetesinin işbirliği yaptığı hastaneler açıklandı!
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Hazırlanan iddianamede hastaneler, doktorlar ve telefon kayıtları yer aldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 494 sayfalık iddianameyi tamamladı.

PARA İÇİN BEBEKLERİ ÖLÜME YOLLADILAR

İddianamede, şüphelilerin hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, gereğinden uzun süre yatışlarını sağlayıp SGK'den yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alarak maddi çıkar elde ettikleri ve bu karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyeleriyle paylaşıldığı belirtildi.

Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevk edilmesi yerine, şüphelilerin tercih ettiği karlı görünen hastanelere yatırıldığı ifade edilen iddianamede, bu durumda esas amacın bebeklerin sağlık durumunu iyileştirmek değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde etmek olduğu vurgulandı.

ÇETENİN ÇALIŞTIĞI HASTANELER İDDİANAMEDE

Çetenin organize şekilde faaliyet gösterdiği 19 özel hastanenin isimleri iddianamede yer aldı. İddianamede belirtilen hastaneler şunlardır:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Bağcılar Şafak Hastanesi
Özel Birinci Hastanesi
Özel Doğa Hospital Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Çorlu Reyap Hastanesi
TRG Hospitalist Hastanesi
Esenler Güney Hastanesi
Silivri Kolan Hastanesi

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