Yenidoğan Çetesi'nin lideri PKK üyesi çıktı

Sarı ifadesinde, "Tıp fakültesinde okuduğum dönemde, PKK üyeliğinden ceza alarak yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldım. Tahliyemin ardından okuluma dönüp mezun oldum," dedi.

İstanbul'da yeni doğan bebekleri hastanelere yönlendirerek usulsüz kazanç sağladığı ve ihmaller sonucunda bebek ölümlerine yol açtığı ileri sürülen çeteye yönelik soruşturma tamamlanmış ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na fezleke sunulmuştu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.

İddianame mahkemede incelenirken, örgüt liderlerinden Fırat Sarı’nın ifadesi ortaya çıktı. Reyap Hastanesi çalışanı ve Medisense şirketinin sahibi olan Sarı, ifadesinde etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istemediğini belirterek, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Cezaevinden çıktıktan sonra okulumu tamamlayarak doktor oldum. Zorunlu hizmetimi Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3 yıl yaptıktan sonra İstanbul’da çeşitli hastanelerde çalıştım. Medisense Sağlık Hizmetleri’ni yaklaşık 7-8 yıl önce kurdum ve şirketin yüzde 100 hissedarıyım. Geçimimi doktorluk yaparak sağlıyorum," dedi.

Kendisine yöneltilen suçlamalara da değinen Sarı, "Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hemşire eksikliği nedeniyle bebeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiaları tamamen asılsızdır. Normalde 4 bebeğe 1 hemşire bakmalı ve tam zamanlı bir doktor bulunmalıdır. Tam zamanlı doktor benim. Her şey prosedüre uygun şekilde yürütülmüştür," dedi.

Hesap hareketleriyle ilgili olarak da, "Hastanelerde çalışanlara gönderilen paralar, daha önce belirttiğim gibi, danışmanlık hizmeti verdiğim hastanelerdeki çalışanlara motivasyon amacıyla yollanmıştır," ifadesini kullandı.

Sarı, "Hastanelerdeki doktor, hemşire veya herhangi bir sağlık personeline hiçbir zaman talimat vermedim. Entübe olmayan bir bebeğin entübe gösterilmesi ya da daha düşük bir seviyedeki bebeğin üst düzeyde gösterilmesi gibi usulsüzlükler yapılmasını kimseye söylemedim," diyerek suçlamaları reddetti.