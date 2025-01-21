'Yılın iş adamı' tutuklandı: Büyük vurgun!

İzmir’de iflas eden bir sigorta şirketinin hisselerini yasa dışı yollarla devralarak yaklaşık 100 milyon lira kamu zararına neden olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında Paragon Holding Yönetim Kurulu Başkanı K.G.’nin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
'Yılın iş adamı' tutuklandı: Büyük vurgun!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu" denetimlerinden kaçınmak amacıyla denetim alt sınırının altında çok sayıda havale yapıldığı, bu işlemlerin mal ve hizmet alımı bahanesiyle belli firmalara yönlendirildiği, daha sonra ise K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Ekipler, şirket adına düzenlenen faturaları da mercek altına aldı. İncelemelerde, şirketin sermayesinin K.G. ve yönetim kurulu üyelerinin şahsi harcamalarına kullanıldığı tespit edildi. Bu harcamalar arasında otel konaklama, hastane masrafları, kıyafet alışverişleri, lüks beach harcamaları ve ev tadilat masrafları yer aldı.

K.G.’nin, şirket sermayesinden 180 bin lira harcayarak kendisine "yılın iş adamı" ödülü aldırdığı ortaya çıktı. Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, yasa dışı ödemeler hakkında, "O yiyor, stresini biz çekiyoruz" şeklinde ifadeler kullandığı da teknik takip sonucu belirlendi.

Yapılan araştırmalarda, sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon lirayı doğrudan zimmetlerine geçirdiği, yakın şirketlere piyasa ortalamasının üzerinde "yol yardım, yedek parça, acenta masrafı" gibi ödemeler yaparak toplamda 100 milyon lira kamu zararına neden oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i, mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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