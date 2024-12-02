Yılın son MGK toplantısı yapılacak! İşte toplantının gündem maddeleri

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3 Aralık Salı günü Beştepe'de yapılacak. Toplantıda ana gündem maddesinin Suriye'deki gelişmeler olması bekleniyor.

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Yılın son MGK toplantısı yapılacak! İşte toplantının gündem maddeleri
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 3 Aralık Salı günü Beştepe'de toplanacak. Toplantıda masaya yatırılacak ana konu Suriye'deki gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ABD destekli terör örgütü HTŞ ve beraberindeki grupların Suriye'deki faaliyetleri ele alınacak. Olası göç meselesi de toplantının başlıkları arasında olacak.

Yılın son MGK'sinde bir diğer gündem terörle mücadele operasyonları olacak. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

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