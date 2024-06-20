Yol Bulan Metal Sanayi fabrikasında grev başladı

Hatay’ın Payas ilçesinde Yol Bulan Metal Fabrikasında aylaradır süren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma olmadığından işçiler ve sendika 20 Haziran 2024 tarihinde greve gideceklerini açıklamışlardı.

20 Haziran tarihine kadar Özçelik-İş Sendikası süre tanımıştı. Bu süre bu gün doldu. Sendikanın önerilerini dikkat almayan işveren; işçilere önerdiği zam ise gülünç bulunduğundan grev resmen başladı.

Grev önlüklerini giyen ve grev çadırını kuran işçiler greve davul-zurna eşliğinde halaylarla başladılar.

İşçilerin grevine Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı ve Hak- İş Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, Genel Başkan yardımcısı Bayram Altun, Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Koç, Özçelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç, İşçi Partisi İskenderun İlçe Başkanı İbrahim Bedir katılarak destek verdiler.

Sendikanın işçiler için önerdiği sosyal haklar dahil 30 bin liranın üzerinde, işverenin önerdiği ise 25 bin liranın altındadır. Yani işveren altı ay sonraki önerdiği rakam yüzde 65 sendikanın ise yüzde yüz otuz istemektedir.

Grev için gelen Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci işçilere hitaben konuşmasında şunları söyledi:

"Yol Bulan fabrikasında çalışan aslanlarımız burada, istedikleri ücretleri vermeyen Yol Bulan Fabrikası yöneticileri bu ücretleri bize reva görmeleri bizleri üzmüştür. Biz sendika ve yöneticiler olarak Yol Bulan Fabrikası emekçilerinin yanındayız. Özçelik-İş Sendikası genel başkanı, şube yönetim ve temsilcileriyle birlikte bu haksızlığa karşı bu gün buradayız. Cümle aleme derdimizi anlatmak ve hakkımızı almak için buradayız! Kırıp, dökmek için değil grev gerekçelerini anlatmak için buradayız. Yol Bulan fabrikası ve Türkiye’de emekçilerin sorunlarını anlatmak için bir kez daha buradayız. İşçimizin çifte bayram yaşanmasını engelleyen ve kurban bayramını işçilerimize zehir edenlere haykırmak için buradayız."

"İşçi kardeşlerimizin geçim sıkıntılarının neler yaşandığını, marketlerin cep yaktığını biliyoruz! Mutfaktaki yangınları, dışarıda ailece bir yemeğin aile bütçenizi alt-üst ettiğini de biliyoruz. Hayat pahalılığını ve enflasyonu iliklerinize kadar hisettiğinizi de biliyoruz. Hayat pahalılığının ve depremin sizleri nasıl vurduğunu da biliyoruz. Arabanızın kontağını, elektrik düğmesine basmaya ve ocağınızın altını yakmaya cesaret edemediğinizi de biliyoruz. Emeğinizin karşılığının bu günkü ücretler olmadığında çok iyi biliyoruz. Biz işverenle hayat pahalılığını anlatmak için masaya oturduk, masayı devirmek için oturmadık. Tüm iyi niyetimizle fabrikanın bacasının tütmesi için masaya oturduk. İşvereni ikna etmek için insan üstü bir gayret gösterdik. Üretim devam etsin, kasnak dönsün, fabrika çalışsın, işçi çalışsın diye ne gerekiyorsa yaptık. Yol Bulan Fabrikasına reva görülen 25 bin lira ücretin yetmeyeceğini defalarca uygun dille anlattık. İşveren bizim bu iyi niyetimizi ciddiye almadı, çeşitli bahaneler üretti ve bu gün bu noktaya gelindi."

"İşverenle bütün görüşmelerde işveren bir adım atmadı ve tıkandı. İşveren birinci altı ay için yüzde elli, ikinci altı ay için ise yüzde 15 zam vermeyi önermiştir. Hey bire insafsız, enflasyon yüzde 30 siz işçiye önerdiğiniz yüzde 15 layık gördünüz. Bizim önerimiz ise yüzde 15 için önerdiğinizi yüzde 40 üzerine çıkın, yüzde 60 önerdiğinizi ise yüzde 75 üzerine çıkın diye öneride bulunduk. Madem hiçbir görüşmeye yanaşmıyorlar, o zaman biz de sendika ve işçilerimizle greve başladık. Grev hakkımızı alıncıya kadar sürdüreceğiz."

Özçelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, son durumu mikrofonumuza şöyle değerlendirdi:

"Yol Bulan Fabrikası ile dördüncü dönem toplu sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştır. Bu toplu sözleşme görüşmelerinde işverenin yıllık bazda önerdiği yüzde 65 rakamıdır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Biz taban ücretinin 23 bin liranın 30 bin liraya yükseltilmesini istiyoruz. İşveren bizim önerimize olumsuz cevap vermiştir, bizde emekten gelen gücümüzü kullanaraktan bu gün greve çıkmış bulunuyoruz, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Umarım iş veren aklı selim davranır, yeniden bir araya gelmemize vesile olur, emekçilerimize sesleniyorum, biz umudumuzu yitirmedik, hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecektir."

Mikrofon tuttuğumuz işçilerde, işverenin kendilerine haksızlık ettiğini, alın terlerinin karşılığını almak için greve gittiklerini belirtiyorlar, İşverene seslenerek, "Bu sanayi alanında gezsin ve sorsun, bize uygun görülen ücret hangi fabrikada vardır. Biz kaç derece ateşin karşısında çalışıyoruz ama işveren bize komik rakam vererek, greve çıkmamıza neden olmuştur. Deprem yaşadık ama işvereni hiçbir zaman yanımızda göremedik. Biz 14-15 saat çalışarak fedakarlık yapıyoruz, bizim fedakarlığımızın karşılığı ise komik olduğu için bu noktaya geldik” dediler.