Yolcu motoru ile yük gemisinin çarpıştığı kazada 2 kaptan gözaltına alındı
Üsküdar açıklarında kuru yük gemisi ile yolcu motorunun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında iki kaptan gözaltına alındı.
İstanbul Boğazı’nda yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı. Olay, Üsküdar İskelesi’ne yanaşmakta olan yolcu motorunun ARTVİN isimli kuru yük gemisiyle çarpışması sonucu meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle yolcu motorunda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, vapurun Üsküdar İskelesi’ne yanaşmasının ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından kuru yük gemisi, römork eşliğinde Büyükdereye çekildi. Başlatılan soruşturma kapsamında yolcu motoru ve yük gemisinin kaptanları gözaltına alındı.