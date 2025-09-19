Macron duyurdu: Fransa pazartesi günü Filistin’i resmen tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin’in 22 Eylül 2025 Pazartesi günü resmen tanınacağını açıkladı; kararın New York’taki BM haftası kapsamındaki etkinliklerde duyurulması bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Macron duyurdu: Fransa pazartesi günü Filistin’i resmen tanıyacak
Yayınlanma:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Filistin Devleti’nin Pazartesi (22 Eylül 2025) itibarıyla resmen tanınacağını bildirdi. Macron, açıklamasını Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la yaptığı görüşmenin ardından yayımladı. A

Sıcaklıklar düşüyor, yağmur bastırıyor: İşte sağanak beklenen 14 il! 20 Eylül hava durumuSıcaklıklar düşüyor, yağmur bastırıyor: İşte sağanak beklenen 14 il! 20 Eylül hava durumuHava Durumu
Boğaz’da korku dolu anlar: Yolcu vapuru gemiyle çarpıştıBoğaz’da korku dolu anlar: Yolcu vapuru gemiyle çarpıştıYurt
Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump görüşmesi: Hangi konular masada olacak?Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump görüşmesi: Hangi konular masada olacak?Dünya
fransa Macron
Günün Manşetleri
İstanbul ve Mersin operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Yeni görüşme mutabakatı sağlandı
İmamoğlu’na verilen hapis cezası istinafta onandı
“Kan ve gözyaşının sona erdiği bir gelecek inşa edeceğiz”
Kooperatiflere yeni destek stratejisi başlıyor
“Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir"
Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Ali Erbaş’tan devraldı
Bakan Tekin’den habersiz okul ziyareti
520’den fazla yeni ev 1 yıl içinde teslim edilecek!
İki yurt müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Çok Okunanlar
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? 3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor?
200.000 TL kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat 200.000 TL kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat
Meteoroloji’den 19 Eylül uyarısı! Meteoroloji’den 19 Eylül uyarısı!
Mevsimin ilk karı düştü Mevsimin ilk karı düştü
FED kararı sonrası altın hareketlendi! FED kararı sonrası altın hareketlendi!