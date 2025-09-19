Macron duyurdu: Fransa pazartesi günü Filistin’i resmen tanıyacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin’in 22 Eylül 2025 Pazartesi günü resmen tanınacağını açıkladı; kararın New York’taki BM haftası kapsamındaki etkinliklerde duyurulması bekleniyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Filistin Devleti’nin Pazartesi (22 Eylül 2025) itibarıyla resmen tanınacağını bildirdi. Macron, açıklamasını Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la yaptığı görüşmenin ardından yayımladı. A