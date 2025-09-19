Boğaz’da korku dolu anlar: Yolcu vapuru gemiyle çarpıştı

İstanbul Boğazı’nda akşam saatlerinde panik anları yaşandı. Üsküdar açıklarında kıyıya yanaşmakta olan bir yolcu vapuru ile yük gemisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle vapur içindeki yolcular savruldu. İlk belirlemelere göre bazı yolcular hafif yaralandı. Vapurun kıyıya yanaşmasının ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çarpışma anı ve sonrasında vapurda yaşanan panik ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

“19.09.2025 Cuma günü saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpışmıştır. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8’i yaralanmıştır.

Kaza sonrası kazaya karışan gemiler boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”