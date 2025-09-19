Büyükşehir'de dev dava! Okul müdürü ve 205 sanık milyonluk yolsuzlukla suçlanıyor

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesiüzerinden haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 206 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların, kamuyu 77 milyon 706 bin lira zarara uğrattıkları ve 6 bin 223 kişinin verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri öne sürülüyor.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar N.D, E.B, İ.H.B, S.Ö, N.B, S.Ö, R.Ş. ve Ö.B’nin yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmaları

Tutuklu sanık eski İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü R.Ş, 2022’de göreve başladığını belirterek, kasım ayına kadar herhangi bir işlem yapmadığını, baskıyla teşvik sürecine dahil edildiklerini savundu. Evrakların sorumluluğunun işletmelere ait olduğunu söyleyen R.Ş, “Müdür yardımcısının denetimini yeterince yapamamış olabilirim ama başka görevlerim de vardı” dedi.

Tutuklu sanık N.D, bilgisayar kullanmayı dahi bilmediğini, iyi niyetinin kurbanı olduğunu savundu. E.B. ise danışmanlık firmasında çalıştığını, evrakları hazırladıklarını ve komisyon aldıklarını söyledi. İ.H.B, süreçte yetkisi olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

Sanıklardan N.B, yalnızca firmalarla iletişim kurduğunu ifade ederken; S.Ö, danışmanlık yaptığını ve “hakkındaki firmaların yüzde 80’inin kamu zararını giderdiğini” söyledi. Ö.B. de evrakları okula teslim etmekle görevlendirildiğini belirterek suçlamaları reddetti.

Tutuksuz sanıklar da savunmalarında suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İ.H.B’nin tahliyesine, bazı sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 22 Eylül’e erteledi.

İDDİANAME

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, okul müdürü R.Ş. ve firari müdür yardımcısı S.K’nin kamuyu 77 milyon 706 bin lira zarara uğratmakla suçlandığı, sanıklar için “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçundan da binlerce yıl hapis cezası talep edildiği belirtildi.

Ayrıca haksız kazanç sağladıkları iddia edilen firma ve dernek yöneticilerinin de 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.