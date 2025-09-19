Trump 2026’da Çin’i ziyaret edecek: Yeni görüşme mutabakatı sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek iki ülke arasındaki temel konularda önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Devlet Başkanı Şi ile ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda önemli mesafe katettik” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, iki liderin ekim sonunda Güney Kore’de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesinde yüz yüze görüşeceğini açıkladı. Ayrıca, “Şi ile APEC’te bir araya gelmemiz, 2026 başında Çin’e gitmem ve Devlet Başkanı Şi’nin de uygun bir zamanda ABD’yi ziyaret etmesi konusunda mutabık kaldık” dedi.

Trump, iki ülke arasında kısa süre önce varılan TikTok satın alma anlaşmasının onaylanmasına da değinerek, bu süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “TikTok anlaşmasının onaylanmasından memnuniyet duyuyoruz ve ikimiz de APEC Zirvesi’nde görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, daha önce yaptığı açıklamada TikTok’un satın alınması konusunda Çin’le anlaşmaya vardıklarını ve onay sürecine ilişkin son detayların ele alındığını belirtmişti.