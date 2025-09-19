İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaret davasında verilen hapis cezası istinafta onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen davada istinaf incelemesini tamamladı.

İmamoğlu, 2019 yılında yaptığı bir basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, cezanın yanında İmamoğlu’nun seçme ve seçilme hakkı gibi bazı temel haklardan yoksun bırakılmasına da hükmetmişti.

İstinaf dairesi yaptığı değerlendirmede, yerel mahkeme kararında usule ve esasa ilişkin bir hata bulunmadığını bildirdi. Dosya kapsamındaki delillerin yeterli olduğu ve eylemin doğru şekilde nitelendirildiği vurgulandı. Ancak TCK’nin 43/2-1 maddesi uyarınca yapılan hesaplamada hata tespit edildi. Bu nedenle ceza, 1 yıl 19 ay 15 gün olarak düzeltildi. Daire, bu hesaplama dışında kararda isabetsizlik olmadığını belirterek istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Onanan kararda, İmamoğlu’nun hak yoksunluklarını içeren TCK’nin 53/1. maddesinin uygulanması da teyit edildi. Böylece yerel mahkemenin kararı, yalnızca ceza süresi düzeltilerek onanmış oldu. Kararın ardından dosya, temyiz yolu açık olmak üzere Yargıtay’a gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, YSK Başkanlığı’nın suç duyurusuyla başlamıştı. Hazırlanan iddianamede, İBB seçimlerinin 31 Mart 2019’da yapılmasının ardından YSK’nın 6 Mayıs’ta seçimi iptal ettiği, yenilenen seçimde yeniden başkan seçilen İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019’da yaptığı basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret ettiği belirtilmişti.

İddianamede, söz konusu ifadelerin kamu görevlisi konumundaki kurul üyelerine yönelik olduğu, eylemin kişisel suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılmıştı. İmamoğlu hakkında “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022’deki duruşmada İmamoğlu’nu aynı suçtan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etmiş ve indirim uygulamamıştı. Ayrıca seçme ve seçilme hakkı gibi siyasi haklardan yoksun bırakılmasına da hükmedilmişti. Bu karar hem cumhuriyet savcısı hem de İmamoğlu’nun avukatlarınca istinafa taşınmıştı.