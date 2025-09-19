Meteoroloji bölge müdürlüğünden şiddetli rüzgar uyarısı: Çatı uçması ve ulaşımda aksama riski

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Akşam saatlerinde hızını artıran rüzgar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, vatandaşların fırtına ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların yanı sıra ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden saatte 50-70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Şiddetli rüzgarın bu sabah 06.00’dan başlayarak saat 21.00’e kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.