Meteoroloji bölge müdürlüğünden şiddetli rüzgar uyarısı: Çatı uçması ve ulaşımda aksama riski

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Valilik, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Meteoroloji bölge müdürlüğünden şiddetli rüzgar uyarısı: Çatı uçması ve ulaşımda aksama riski
Yayınlanma: Güncellenme:

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Akşam saatlerinde hızını artıran rüzgar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, vatandaşların fırtına ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların yanı sıra ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden saatte 50-70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Şiddetli rüzgarın bu sabah 06.00’dan başlayarak saat 21.00’e kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisini değerlendirdiVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisini değerlendirdiSiyaset
O ilçemizde kesinti 10 saat sürecek! 20 Eylül elektrik kesintileriO ilçemizde kesinti 10 saat sürecek! 20 Eylül elektrik kesintileriElektrik Kesintisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Çıkmış bir de utanmadan hala kitabenin peşine düşüyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Çıkmış bir de utanmadan hala kitabenin peşine düşüyorSiyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay valiliği hatay hava durumu
Günün Manşetleri
İstanbul ve Mersin operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Yeni görüşme mutabakatı sağlandı
İmamoğlu’na verilen hapis cezası istinafta onandı
“Kan ve gözyaşının sona erdiği bir gelecek inşa edeceğiz”
Kooperatiflere yeni destek stratejisi başlıyor
“Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir"
Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Ali Erbaş’tan devraldı
Bakan Tekin’den habersiz okul ziyareti
520’den fazla yeni ev 1 yıl içinde teslim edilecek!
İki yurt müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Çok Okunanlar
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? 3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor?
200.000 TL kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat 200.000 TL kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat
Meteoroloji’den 19 Eylül uyarısı! Meteoroloji’den 19 Eylül uyarısı!
FED kararı sonrası altın hareketlendi! FED kararı sonrası altın hareketlendi!
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?