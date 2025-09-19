Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Çıkmış bir de utanmadan hala kitabenin peşine düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada Kudüs’e sahip çıkmanın insanlık için önemine vurgu yaptı. Erdoğan, “Kudüs’e ait tek bir çakıl taşını vermeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni’nde konuştu. Konuşmasında, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Kudüs ve Siloam Yazıtı hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, Kudüs’ün “bizim şehrimiz” olduğunu söylemiş ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Siloam Yazıtı için Türkiye’ye eser takası teklifinde bulunduklarını iddia etmişti. Türkiye ise bugüne kadar bu talepleri reddetti.

Erdoğan, son günlerde tartı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kudüs’ü savunmak insanlığın ortak değerlerini korumaktır. Kudüs’ü savunmak barışı ve insanlığı savunmaktır. Çıkmış bir de utanmadan hala kitabenin peşine düşüyor. Değil size kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını vermeyiz.”

Cumhurbaşkanı, Filistin meselesinde Türkiye’nin kararlı duruşunun süreceğini vurgularken, Kudüs’ün insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekti.

