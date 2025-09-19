Gaziantep’te masaj salonunda gizli fuhuş çetesi çökertildi: 13 gözaltı

Gaziantep’te masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen işyerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te masaj salonunda gizli fuhuş çetesi çökertildi: 13 gözaltı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuş operasyonu düzenledi. Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen baskında, masaj salonu adı altında işletilen bir işyerinde fuhuş yapıldığı tespit edildi.

 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında “Fuhuşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini” suçlarından toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan 13 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep fuhuş operasyonu
