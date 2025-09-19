Can Holding soruşturmasında yetkisizlik kararı: Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç örgütü kurulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Can Holding soruşturmasında yetkisizlik kararı: Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi
Yayınlanma:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyası, “yetkisizlik” kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’na devredildi.

Halk TV’nin aktardığına göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve çok sayıda suçlamayı içeren soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

Soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltilmişti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başlatılan operasyon kapsamında aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürecinde 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

Soruşturma dosyası kapsamında Can Holding bünyesindeki bazı şirketlere kayyum atandı. Kayyum atanan şirketlerden öne çıkanlar şunlar: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show, Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri, Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık, Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

Tedesco’dan soyunma odasında uyarı: "Hakeme değil, sahaya odaklanın!"Tedesco’dan soyunma odasında uyarı: "Hakeme değil, sahaya odaklanın!"Spor
Milli Savunma Bakanı Güler: “Kan ve gözyaşının sona erdiği bir gelecek inşa edeceğiz”Milli Savunma Bakanı Güler: “Kan ve gözyaşının sona erdiği bir gelecek inşa edeceğiz”Gündem
Günün Manşetleri
“Kan ve gözyaşının sona erdiği bir gelecek inşa edeceğiz”
Kooperatiflere yeni destek stratejisi başlıyor
“Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir"
Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Ali Erbaş’tan devraldı
Bakan Tekin’den habersiz okul ziyareti
520’den fazla yeni ev 1 yıl içinde teslim edilecek!
İki yurt müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Ak Partili belediye başkanı gözaltına alındı
“Türkiye, Çin, Rusya ittifakı bir uygarlık tercihidir”
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
Çok Okunanlar
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? 3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor?
200.000 TL kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat 200.000 TL kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat
Meteoroloji’den 19 Eylül uyarısı! Meteoroloji’den 19 Eylül uyarısı!
FED kararı sonrası altın hareketlendi! FED kararı sonrası altın hareketlendi!
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?