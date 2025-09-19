Can Holding soruşturmasında yetkisizlik kararı: Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyası, “yetkisizlik” kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’na devredildi.

Halk TV’nin aktardığına göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve çok sayıda suçlamayı içeren soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

Soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltilmişti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başlatılan operasyon kapsamında aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürecinde 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

Soruşturma dosyası kapsamında Can Holding bünyesindeki bazı şirketlere kayyum atandı. Kayyum atanan şirketlerden öne çıkanlar şunlar: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show, Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri, Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık, Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.