Tedesco’dan soyunma odasında uyarı: "Hakeme değil, sahaya odaklanın!"

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, takımın başında çıktığı ikinci sınavın ardından futbolcularına sert mesajlar verdi.

Fanatik’in haberine göre, Domenico Tedesco karşılaşma sonrasında futbolcularına, hakem kararlarına gereğinden fazla odaklanmamaları gerektiğini söyledi. Tedesco’nun soyunma odasında yaptığı konuşmada ilk uyarısı kaleci İrfan Can Eğribayat’ın hatasına yönelik oldu: “Kalecimiz İrfan Can’ın yaptığı teknik hatayı konuşmayalım ama, o dakikada artık ortayı engellemeniz gerekiyor.”

“ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULMAK İÇİN BASKIYI SÜRDÜRMELİYDİK”

Oyuncularına savunma anlayışını eleştirerek devam eden Tedesco, “Daha önde savunma yapmanız gerekiyordu. Skor avantajını yakaladıktan sonra geri çekilmemeliydik. Tam tersi üçüncü golü bulmak için baskıyı sürdürmemiz lazımdı” dedi.

Yeni hocanın özellikle top hızına dikkat çektiği kaydedildi. Tedesco, “Daha önce söylediğim gibi daha hızlı topu çevirmeli ve oyun tempomuzu artırmalıyız” diyerek takımın oyun anlayışında değişim istediğini net şekilde dile getirdi.

Alanyaspor karşısında alınan beraberliğe fazla takılmamaları gerektiğini belirten Tedesco, futbolcularına şu sözlerle seslendi: “Bu beraberliğe fazla takılmadan Kasımpaşa maçına konsantre olup, daha iyisini yapmalıyız.”

