AK Parti’de bir istifa daha! Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevinden ayrıldı

AK Parti’de son iki gün içerisinde yaşanan gelişmeler, parti kulislerinde geniş yankı uyandırdı. İlk olarak Muğla İl Başkanı ile Elazığ İl Başkanı, dün görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Bugün ise Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, yaptığı açıklama ile partideki görevinden çekildiğini ilan etti.

Peş peşe gelen istifaların ardından gözler, partide başka illerde de benzer adımların gelip gelmeyeceğine çevrilmişken, bu kez Niğde’den bir istifa haberi geldi.

NİĞDE İL BAŞKANI MUSTAFA ÖZDEMİR GÖREVİ BIRAKTI

AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifasını kamuoyuna duyurdu. Özdemir’in açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim; bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim.

Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük. İlçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik, çözüm üretmek için gayret ettik.

Attığımız her adımda milletimizin bize yüklediği ağır sorumluluğun farkında olduk ve bu bilinçle hareket ettik. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bu bir veda değildir.

AK Parti ailesinin bir ferdi olarak, bundan sonra da partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra bu görevi devralacak kardeşlerim aynı azim, gayret ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir.

Bu süreçte omuz omuza yol yürüdüğüm teşkilatımızın her bir mensubuna gönülden teşekkür ediyorum.

Ayrıca görevde bulunduğum süre boyunca bizlere sabır, muhabbet ve destek gösteren değerli Niğdeli hemşerilerime de kalpten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin. Hakkınızı helal edin, sağlıcakla kalın."