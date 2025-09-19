Canlı yayında üfürükçü skandalı! Evin altına mezar açıp insanları tedavi ettiğini iddia etti

Ankara’da yaşayan Ayşe Kurtgöz, 38 yıllık eşi Muhammed Kurtgöz’ün Van’da tanıştığı İsa Gönen isimli bir üfürükçü tarafından kandırıldığını öne sürerek canlı yayında gözyaşlarıyla yardım istedi. İnşaat firması sahibi olan Muhammed Kurtgöz’ün, yaklaşık sekiz yıl önce tanıştığı Gönen’in etkisi altına girerek ailesinden, işinden ve normal yaşamından uzaklaştığı iddia edildi.

Ayşe Kurtgöz, eşinin değişimini şu sözlerle anlattı: "8 yıldır yalnızım. Aklını tamamen teslim etmiş, ne derse onu yapıyor. Robot gibi." Evliliklerinin başında kendisine "köy meleğim" diyen eşinin, şimdi ise "şeytan" dediğini ifade eden Kurtgöz, yaşadıklarını aktardıkça stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

MEZAR VE TABUTTA “TEDAVİ” İDDİASI

Canlı yayına bağlanan izleyiciler, İsa Gönen’in insanları evinin altına yaptığı çilehane benzeri bir yere, hatta mezara ya da tabuta sokarak "tedavi ettiğini" iddia etti. İddiaya göre bu yöntemler karşılığında da ücret alınıyordu.

Bu iddialar karşısında stüdyo bir anda gerildi. İnsanların sağlığıyla oynandığını ileri süren katılımcılar, Gönen’in yıllardır birçok kişiyi bu şekilde kandırdığını savundu.

İsa Gönen ise canlı yayına bağlanarak suçlamaları reddetti. "Biz sadece Kur’an ayetleri okuyarak şifa veriyoruz. Büyü, muska veya para alma gibi durum yok." dedi. Ancak programda Gönen’in sözleri büyük tepki topladı. Üfürükçü, "mezar odasına girilmesi" gibi yöntemleri doğruladı ve bunları "nefis terbiyesi" olarak tanımladı. Bu açıklamalar üzerine Müge Anlı sert tepki gösterdi: "Üfürükçüsün, tıp okumamışsınız. Madem sadece Kur’an okuyorsun, benim okuduğumla senin okuduğunun farkı ne? Neden insanları kandırıyorsunuz?"