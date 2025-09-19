AK Parti’de istifa: Adıyaman İl Başkanı görevden ayrıldı

Adıyaman’da bir süredir il başkanlığı görevini yürüten Faruk Bülent Kablan, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Görevini büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü belirten Kablan, açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kablan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkânı tanıyan, liderliğiyle bizlere daima istikamet çizen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Biliyoruz ki; makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti’nin kutlu davasıdır. Bu dava, nesillerin omuzlarında yükselen bir emanettir.

Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet, bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir; ama inanç, azim ve ideal baki kalır."