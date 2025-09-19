AK Parti’de istifa: Adıyaman İl Başkanı görevden ayrıldı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, partisindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kablan, “Bundan sonra da AK Parti’nin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AK Parti’de istifa: Adıyaman İl Başkanı görevden ayrıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Adıyaman’da bir süredir il başkanlığı görevini yürüten Faruk Bülent Kablan, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Görevini büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü belirten Kablan, açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kablan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkânı tanıyan, liderliğiyle bizlere daima istikamet çizen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Biliyoruz ki; makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti’nin kutlu davasıdır. Bu dava, nesillerin omuzlarında yükselen bir emanettir.

Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet, bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir; ama inanç, azim ve ideal baki kalır."

Göbeklitepe’de insan heykeli bulundu! 12 bin yıllık adak olabilirGöbeklitepe’de insan heykeli bulundu! 12 bin yıllık adak olabilirKültür Sanat
Bakan Yerlikaya, “Gaziler Günü” programında konuştuBakan Yerlikaya, “Gaziler Günü” programında konuştuGündem
AKP Adıyaman
Günün Manşetleri
Kooperatiflere yeni destek stratejisi başlıyor
“Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir"
Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Ali Erbaş’tan devraldı
Bakan Tekin’den habersiz okul ziyareti
520’den fazla yeni ev 1 yıl içinde teslim edilecek!
İki yurt müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Ak Partili belediye başkanı gözaltına alındı
“Türkiye, Çin, Rusya ittifakı bir uygarlık tercihidir”
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
CHP’nin Olağanüstü Kurultayı kesinleşti
Çok Okunanlar
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? 3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor?
Meteoroloji’den 19 Eylül uyarısı! Meteoroloji’den 19 Eylül uyarısı!
FED kararı sonrası altın hareketlendi! FED kararı sonrası altın hareketlendi!
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
Ak Partili belediye başkanı gözaltına alındı Ak Partili belediye başkanı gözaltına alındı